12:41
29 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Випуск новин за 12:00: Протести підприємців під Кабміном. Автопробіг у Маріуполі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 квітня станом на 12:00 – понад 100 підприємців вийшли на акцію протесту під будівлею Кабінету Міністрів України. Вони вимагають пом'якшення карантинних обмежень, зокрема, дозволити працювати малому та середньому бізнесу. У Маріуполі підприємці зібралися на протестний автопробіг.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Колишній нардеп від "Радикальної партії" Олег Ляшко показово заблокував ресторан "Велюр", що належить "слузі народу" Миколі Тищенку.

      Через карантин поліція відклала запуск системи автоматичної фіксації правопорушень на столичних дорогах.

      За минулу добу в Україні підтвердили ще 456 нових діагнозів COVID-19.

      В Іспанії послаблюють карантин.

      Теги: Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Такої критичної ситуації не було ніколи, – один день із життя інфекційної лікарні у Львові
      сьогодні , 11:50 Такої критичної ситуації не було ніколи, – один день із життя інфекційної лікарні у Львові
      Блог Соцмережі
      Як вберегти медиків від інфікування та протестів?
      сьогодні , 08:40 Як вберегти медиків від інфікування та протестів?
      Гліб Бітюков