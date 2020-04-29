Випуск новин за 12:00: Протести підприємців під Кабміном. Автопробіг у Маріуполі
У випуску новин за 29 квітня станом на 12:00 – понад 100 підприємців вийшли на акцію протесту під будівлею Кабінету Міністрів України. Вони вимагають пом'якшення карантинних обмежень, зокрема, дозволити працювати малому та середньому бізнесу. У Маріуполі підприємці зібралися на протестний автопробіг.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Колишній нардеп від "Радикальної партії" Олег Ляшко показово заблокував ресторан "Велюр", що належить "слузі народу" Миколі Тищенку.
Через карантин поліція відклала запуск системи автоматичної фіксації правопорушень на столичних дорогах.
За минулу добу в Україні підтвердили ще 456 нових діагнозів COVID-19.
В Іспанії послаблюють карантин.
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