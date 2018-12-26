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      Выпуск новостей за 12:00: Протесты в Боснии и Герцеговине. Заседание СНБО

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 12:00 – в Боснии и Герцеговине полиция задержала Давора Драгичевича – он обвиняет правоохранителей в сокрытии подробностей в деле убийства сына. Из-за этого в стране прошли акции протеста. 26 декабря должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Вероятно, будут говорить о военном положении и необходимости его продления.

      Также в выпуске:

      Россияне обнародовали новый список санкций в отношении украинцев.

      26 декабря завершается действие военного положения в Украине.

      На Донбассе пророссийские наемники провоцируют украинских военных.

      Оккупационный "суд" Крыма рассмотрит еще пять апелляционных жалоб по делам пленных украинских моряков

      Теги: СНБО Протесты Босния и Герцеговина Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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