Выпуск новостей за 12:00: Протесты в Боснии и Герцеговине. Заседание СНБО
В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 12:00 – в Боснии и Герцеговине полиция задержала Давора Драгичевича – он обвиняет правоохранителей в сокрытии подробностей в деле убийства сына. Из-за этого в стране прошли акции протеста. 26 декабря должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Вероятно, будут говорить о военном положении и необходимости его продления.
Также в выпуске:
Россияне обнародовали новый список санкций в отношении украинцев.
26 декабря завершается действие военного положения в Украине.
На Донбассе пророссийские наемники провоцируют украинских военных.
Оккупационный "суд" Крыма рассмотрит еще пять апелляционных жалоб по делам пленных украинских моряков
Источник: 24 канал
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