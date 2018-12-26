Выпуск новостей за 12:00: Протесты в Боснии и Герцеговине. Заседание СНБО

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 12:00 – в Боснии и Герцеговине полиция задержала Давора Драгичевича – он обвиняет правоохранителей в сокрытии подробностей в деле убийства сына. Из-за этого в стране прошли акции протеста. 26 декабря должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны. Вероятно, будут говорить о военном положении и необходимости его продления.

Также в выпуске: Россияне обнародовали новый список санкций в отношении украинцев. 26 декабря завершается действие военного положения в Украине. На Донбассе пророссийские наемники провоцируют украинских военных. Оккупационный "суд" Крыма рассмотрит еще пять апелляционных жалоб по делам пленных украинских моряков