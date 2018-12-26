Випуск новин за 12:00: Протести у Боснії і Герцеговині. Засідання РНБО

У випуску новин за 26 грудня станом на 12:00 – у Боснії і Герцеговині поліція затримала Давора Драгічевича, який звинувачує правоохоронців у приховуванні подробиць в справі вбивства його сина. Через це в країні відбулися масові акції протесту. 26 грудня має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони. Ймовірно, там говоритимуть про воєнний стан та чи потрібно його продовжувати.

Також у випуску: Росіяни оприлюднили новий список санкцій щодо українців. 26 грудня завершується дія воєнного стану в Україні. На Донбасі проросійські найманці провокують українських військових. Окупаційний "суд" Криму розгляне ще п'ять апеляційних скарг у справах полонених українських моряків