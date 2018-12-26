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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Випуск новин за 12:00: Протести у Боснії і Герцеговині. Засідання РНБО

      Випуск новин 70 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 12:00 – у Боснії і Герцеговині поліція затримала Давора Драгічевича, який звинувачує правоохоронців у приховуванні подробиць в справі вбивства його сина. Через це в країні відбулися масові акції протесту. 26 грудня має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони. Ймовірно, там говоритимуть про воєнний стан та чи потрібно його продовжувати.

      Також у випуску: 

      Росіяни оприлюднили новий список санкцій щодо українців.

      26 грудня завершується дія воєнного стану в Україні.

      На Донбасі проросійські найманці провокують українських військових.

      Окупаційний "суд" Криму розгляне ще п'ять апеляційних скарг у справах полонених українських моряків

      Теги: Випуск новин Боснія і Герцеговина Протести РНБО
      Джерело: 24 канал
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