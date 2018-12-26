Випуск новин за 12:00: Протести у Боснії і Герцеговині. Засідання РНБО
У випуску новин за 26 грудня станом на 12:00 – у Боснії і Герцеговині поліція затримала Давора Драгічевича, який звинувачує правоохоронців у приховуванні подробиць в справі вбивства його сина. Через це в країні відбулися масові акції протесту. 26 грудня має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони. Ймовірно, там говоритимуть про воєнний стан та чи потрібно його продовжувати.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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