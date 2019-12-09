Выпуск новостей за 12:00: Протесты в Гонконге. Лесные пожары в Австралии
В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 12:00 – в Гонконге антиправительственные протесты возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию. Сотни тысяч человек вышли в центральный парк Виктории, а оттуда двинулись шествием к деловому кварталу. В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, страдает густонаселенный штат Новый Южный Уэльс.
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В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана.
До двенадцати возросло число жертв пожара в Одесском колледже.
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