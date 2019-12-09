Выпуск новостей за 12:00: Протесты в Гонконге. Лесные пожары в Австралии

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 12:00 – в Гонконге антиправительственные протесты возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию. Сотни тысяч человек вышли в центральный парк Виктории, а оттуда двинулись шествием к деловому кварталу. В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, страдает густонаселенный штат Новый Южный Уэльс.

Также в выпуске: В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. До двенадцати возросло число жертв пожара в Одесском колледже. Сегодня в Париже Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России.