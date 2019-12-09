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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Протесты в Гонконге. Лесные пожары в Австралии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 12:00 – в Гонконге антиправительственные протесты возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию. Сотни тысяч человек вышли в центральный парк Виктории, а оттуда двинулись шествием к деловому кварталу. В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, страдает густонаселенный штат Новый Южный Уэльс.

      Также в выпуске:

      В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана.

      До двенадцати возросло число жертв пожара в Одесском колледже.

      Сегодня в Париже Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России.

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      Теги: Австралия Протесты в Гонконге Выпуск новостей
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