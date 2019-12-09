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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 12:00: Протести у Гонконгу. Лісові пожежі в Австралії

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 12:00 – у Гонконгу антиурядові протести відновилися з новою силою і вилилися у найбільшу за останні місяці акцію. Сотні тисяч людей вийшли до центрального парку Вікторії, а звідти рушили ходою до ділового кварталу. В Австралії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі. Від них потерпає густонаселений штат Новий Південний Уельс.

      Також у випуску:

      У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкана.

      До дванадцяти зросла кількість жертв пожежі в Одеському коледжі. 

      Сьогодні у Парижі Володимир Зеленський сяде за один стіл з лідерами Франції, Німеччини та Росії.

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      Теги: Випуск новин Протести у Гонконгу Австралія
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