Випуск новин за 12:00: Протести у Гонконгу. Лісові пожежі в Австралії

У випуску новин за 9 грудня станом на 12:00 – у Гонконгу антиурядові протести відновилися з новою силою і вилилися у найбільшу за останні місяці акцію. Сотні тисяч людей вийшли до центрального парку Вікторії, а звідти рушили ходою до ділового кварталу. В Австралії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі. Від них потерпає густонаселений штат Новий Південний Уельс.

Також у випуску: У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкана. До дванадцяти зросла кількість жертв пожежі в Одеському коледжі. Сьогодні у Парижі Володимир Зеленський сяде за один стіл з лідерами Франції, Німеччини та Росії.