Выпуск новостей за 12:00: Расследование схем Гладковского. Выплаты пенсионерам
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський по меньшей мере один раз получал деньги от коррупционных схем в "Укроборонпроме". В Украине заработали сразу две реформы. На 17% вырастут пенсии, а вместо скидки на коммунальные платежи будут давать деньги.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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