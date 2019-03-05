Выпуск новостей за 12:00: Расследование схем Гладковского. Выплаты пенсионерам

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський по меньшей мере один раз получал деньги от коррупционных схем в "Укроборонпроме". В Украине заработали сразу две реформы. На 17% вырастут пенсии, а вместо скидки на коммунальные платежи будут давать деньги.

Также в выпуске: Юлия Тимошенко в суде доказывала, что правительство незаконно повысило цены на газ. Российские наемники за прошедшие сутки девять раз открывали огонь по позициям украинской армии. В Черкасской области неизвестные отравили полсотни собак.