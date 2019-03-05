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      Выпуск новостей за 12:00: Расследование схем Гладковского. Выплаты пенсионерам

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 12:00 – бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський по меньшей мере один раз получал деньги от коррупционных схем в "Укроборонпроме". В Украине заработали сразу две реформы. На 17% вырастут пенсии, а вместо скидки на коммунальные платежи будут давать деньги.

      Также в выпуске:

      Юлия Тимошенко в суде доказывала, что правительство незаконно повысило цены на газ.

      Российские наемники за прошедшие сутки девять раз открывали огонь по позициям украинской армии.

      В Черкасской области неизвестные отравили полсотни собак.

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      Теги: Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выпуск новостей Пенсионная реформа
      Источник: 24 канал
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