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      Випуск новин за 12:00: Розслідування схем Гладковського. Виплати пенсіонерам

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський щонайменше один раз отримував гроші від корупційних схем в "Укроборонпромі". В Україні запрацювали одразу дві реформи. На 17% зростуть пенсії, а замість знижки на комунальні платежі даватимуть гроші.

      Також у випуску:

      Юлія Тимошенко в суді доводила, що уряд незаконно підвищив ціни на газ.

      Російські найманці минулої доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      На Черкащині невідомі отруїли півсотні собак.

      blog_ava
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      сьогодні
      4130
      Теги: Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Випуск новин Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
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