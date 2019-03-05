Випуск новин за 12:00: Розслідування схем Гладковського. Виплати пенсіонерам

У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський щонайменше один раз отримував гроші від корупційних схем в "Укроборонпромі". В Україні запрацювали одразу дві реформи. На 17% зростуть пенсії, а замість знижки на комунальні платежі даватимуть гроші.

Також у випуску: Юлія Тимошенко в суді доводила, що уряд незаконно підвищив ціни на газ. Російські найманці минулої доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. На Черкащині невідомі отруїли півсотні собак.