Випуск новин за 12:00: Розслідування схем Гладковського. Виплати пенсіонерам
У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський щонайменше один раз отримував гроші від корупційних схем в "Укроборонпромі". В Україні запрацювали одразу дві реформи. На 17% зростуть пенсії, а замість знижки на комунальні платежі даватимуть гроші.
Також у випуску:
Юлія Тимошенко в суді доводила, що уряд незаконно підвищив ціни на газ.
Російські найманці минулої доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
На Черкащині невідомі отруїли півсотні собак.
Джерело: 24 канал
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