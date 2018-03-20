Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение дела Рубана. Задержание Саркози
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – сегодня Апелляционный суд рассматривает жалобу Владимира Рубана на меру пресечения. Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози.
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Источник: 24 Канал
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