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Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение дела Рубана. Задержание Саркози

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – сегодня Апелляционный суд рассматривает жалобу Владимира Рубана на меру пресечения. Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози.

Также в выпуске:

На Донбасс приехали российские снайперы.

Россия начала военные учения в оккупированном Крыму.

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который позволит УГО обыскивать народных депутатов.

Теги: Николя Саркози Апелляционний суд Киева Владимир Рубан Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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