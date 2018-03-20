Випуск новин за 12:00: Розгляд справи Рубана. Затримання Саркозі
У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – сьогодні Апеляційний суд розглядає скаргу Володимира Рубана на запобіжний захід. У Франції затримали екс-президента Ніколя Саркозі.
Також у випуску:
На Донбас заїхали російські снайпери.
Росія почала військові навчання в окупованому Криму.
Верховна Рада розгляне законопроект, який дозволить УДО обшукувати народних депутатів.
Джерело: 24 Канал
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