Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение законопроекта о рынке земли. Презентация приложения "Дия"

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 12:00 – Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект о рынке земли. После массовых протестов, нардепы внесли в него ряд правок. Однако, украинцы недовольны изменениями, поэтому вышли на протесты под здание парламента. В Киеве состоялась официальная презентация национальной онлайн-платформы "Дия. Цифровое образование".

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