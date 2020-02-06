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      Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение законопроекта о рынке земли. Презентация приложения "Дия"

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 12:00 – Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект о рынке земли. После массовых протестов, нардепы внесли в него ряд правок. Однако, украинцы недовольны изменениями, поэтому вышли на протесты под здание парламента. В Киеве состоялась официальная презентация национальной онлайн-платформы "Дия. Цифровое образование".

      Также в выпуске:

      По инициативе нардепа Александра Ткаченко состоится заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Его созывают из-за обысков на телеканале "1+1".

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      Теги: Верховная Рада Рынок земли Выпуск новостей
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