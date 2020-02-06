Випуск новин за 12:00: Розгляд законопроєкту про ринок землі. Презентація додатку "Дія"
У випуску новин за 6 лютого станом на 12:00 – Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Після масових протестів нардепи внесли низку правок до документу. Однак, українці незадоволені змінами, тому вийшли на протести під будівлею парламенту. У Києві відбулася офіційна презентація національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта".
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