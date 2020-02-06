Випуск новин за 12:00: Розгляд законопроєкту про ринок землі. Презентація додатку "Дія"

У випуску новин за 6 лютого станом на 12:00 – Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Після масових протестів нардепи внесли низку правок до документу. Однак, українці незадоволені змінами, тому вийшли на протести під будівлею парламенту. У Києві відбулася офіційна презентація національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта".

Також у випуску: З ініціативи нардепа Олександра Ткаченка відбудеться засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Його скликають через обшуки на телеканалі "1+1". Поліція знайшла чоловіка, який підпалив авто журналістки у Львові. Внаслідок аварії на Харківщині загинуло п'ятеро людей. Через снігопади без струму залишилися 600 населених пунктів.