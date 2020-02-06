12:48
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020

      Випуск новин за 12:00: Розгляд законопроєкту про ринок землі. Презентація додатку "Дія"

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 12:00 – Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт про ринок землі. Після масових протестів нардепи внесли низку правок до документу. Однак, українці незадоволені змінами, тому вийшли на протести під будівлею парламенту. У Києві відбулася офіційна презентація національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта".

      Також у випуску:

      З ініціативи нардепа Олександра Ткаченка відбудеться засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Його скликають через обшуки на телеканалі "1+1".

      Поліція знайшла чоловіка, який підпалив авто журналістки у Львові.

      Внаслідок аварії на Харківщині загинуло п'ятеро людей.

      Через снігопади без струму залишилися 600 населених пунктів.

       

       

       

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      39105
      Теги: Верховна Рада Випуск новин Ринок землі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:33 Депутати провалили скасування закону про середню освіту 2020: деталі
      Ростислав Струтинський 18879
      сьогодні , 12:01 Трампа врятовано: кому з президентів США було оголошено імпічмент
      Ярослав Голобородько 408
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      760
      3 лютого , 17:05 Влада одного з італійських міст продає будинки за 1 євро: деталі
      Ростислав Струтинський 9074
      сьогодні , 12:00 Вирішальний бій за українську землю
      Сергій Фурса 390
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук