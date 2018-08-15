Выпуск новостей за 12:00: Рекордная контрабанда янтаря. Отказ Манафорта свидетельствовать

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 12:00 – рекордную партию контрабандного янтаря обнаружили запорожские таможенники: 500 килограммов. Кроме украинских правоохранителей, делом занялся Интерпол. Пол Манафорт отказался давать показания, а защита не вызвала свидетелей. Это не стало неожиданностью, ведь судов над Манафортом будет еще несколько, поэтому он остерегается свидетельствовать.

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