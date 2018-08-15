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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Рекордная контрабанда янтаря. Отказ Манафорта свидетельствовать

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 12:00 – рекордную партию контрабандного янтаря обнаружили запорожские таможенники: 500 килограммов. Кроме украинских правоохранителей, делом занялся Интерпол. Пол Манафорт отказался давать показания, а защита не вызвала свидетелей. Это не стало неожиданностью, ведь судов над Манафортом будет еще несколько, поэтому он остерегается свидетельствовать.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте.

Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам: такого содержания ответ от Кремля получила мать политзаключенного.

14 августа умер российский детский писатель Эдуард Успенский в своем доме в поселке Пучково близ Москвы.

Квартирные аферы в Украине.

Теги: Выпуск новостей Криминальные новости Пол Манафорт янтарь
Источник: 24 канал
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