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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Рекордна контрабанда бурштину. Відмова Манафорта свідчити

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 серпня станом на 12:00 – рекордну партію контрабандного бурштину виявили запорізькі митники: 500 кілограмів. Окрім українських правоохоронців, справою зайнявся Інтерпол. Пол Манафорт відмовився давати свідчення у суді, а захист не викликав свідків. Це не стало несподіванкою, адже судів над Манафортом буде ще декілька, тож він остерігається свідчити проти себе.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримала мати політв'язня.

14 серпня помер російський дитячий письменник Едуард Успенський у своєму будинку в селі Пучково біля Москви.

Квартирні афери в Україні.

 

Теги: Випуск новин бурштин Кримінальні новини Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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