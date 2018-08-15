Випуск новин за 12:00: Рекордна контрабанда бурштину. Відмова Манафорта свідчити

У випуску новин за 15 серпня станом на 12:00 – рекордну партію контрабандного бурштину виявили запорізькі митники: 500 кілограмів. Окрім українських правоохоронців, справою зайнявся Інтерпол. Пол Манафорт відмовився давати свідчення у суді, а захист не викликав свідків. Це не стало несподіванкою, адже судів над Манафортом буде ще декілька, тож він остерігається свідчити проти себе.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримала мати політв'язня. 14 серпня помер російський дитячий письменник Едуард Успенський у своєму будинку в селі Пучково біля Москви. Квартирні афери в Україні.