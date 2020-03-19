13:42
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Рекордная смертность в Италии. Штраф для бизнесмена

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 12:00 – в Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей – 475. Таким образом за сутки количество смертей возросло на 19%. В Черновицкой области полицейские впервые в Украине составили админпротокол на предпринимателя, который не соблюдал правила карантина.

      Также в выпуске:

      В Херсоне отправили на карантин бригаду скорой помощи. Они приехали на вызов без средств повышенной защиты.

      В Украину вернулись 33 украинца, которые не могли выехать из Австрии из-за закрытия границ.

      В Ухане впервые с момента вспышки коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения в течение суток.

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Жертвы Штрафы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:38 Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук