Выпуск новостей за 12:00: Рекордная смертность в Италии. Штраф для бизнесмена

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 12:00 – в Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей – 475. Таким образом за сутки количество смертей возросло на 19%. В Черновицкой области полицейские впервые в Украине составили админпротокол на предпринимателя, который не соблюдал правила карантина.

Также в выпуске: В Херсоне отправили на карантин бригаду скорой помощи. Они приехали на вызов без средств повышенной защиты. В Украину вернулись 33 украинца, которые не могли выехать из Австрии из-за закрытия границ. В Ухане впервые с момента вспышки коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения в течение суток.