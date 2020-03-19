Выпуск новостей за 12:00: Рекордная смертность в Италии. Штраф для бизнесмена
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 12:00 – в Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей – 475. Таким образом за сутки количество смертей возросло на 19%. В Черновицкой области полицейские впервые в Украине составили админпротокол на предпринимателя, который не соблюдал правила карантина.
Также в выпуске:
В Херсоне отправили на карантин бригаду скорой помощи. Они приехали на вызов без средств повышенной защиты.
В Украину вернулись 33 украинца, которые не могли выехать из Австрии из-за закрытия границ.
В Ухане впервые с момента вспышки коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения в течение суток.
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