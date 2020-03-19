Випуск новин за 12:00: Рекордна смертність в Італії. Штраф для бізнесмена
У випуску новин за 19 березня станом на 12:00 – в Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 475. У такий спосіб за одну добу кількість смертей зросла на 19%. В Чернівецькій області поліцейські вперше в Україні склали адмінпротокол на підприємця, який не дотримувався правил карантину.
Також у випуску:
У Херсоні відправили на карантин бригаду швидкої допомоги. Вони приїхали на виклик без засобів підвищеного захисту.
До України повернулися 33 українці, які не могли виїхати з Австрії через закриття кордонів.
В Ухані вперше з моменту спалаху коронавірусу не виявили жодного нового випадку зараження впродовж доби.
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