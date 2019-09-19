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      Выпуск новостей за 12:00: Роспуск Киевсовета. Старт трехсторонних газовых переговоров

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 12:00 – мэр Киева и глава Киевской ОГА Виталий Кличко просит у парламента распустить Киевсовет. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления перед депутатами городского совета Киева. Трехсторонние газовые переговоры сегодня стартуют в Брюсселе. Украина, Россия и Евросоюз будут договариваться о продлении транзита газа через украинскую территорию

      Также в выпуске:

      Во Львове ветераны АТО сыграли в спектакле, в котором рассказали собственные истории.

      Глава офиса президента Андрей Богдан судится с журналистами и требует, чтобы журналисты программы "Схемы" опровергли, на его взгляд, ложную информацию о том, что в 2019 и 2018 годах он якобы пересекал белорусскую границу 11 раз.

      В Киеве террористу грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение.

      blog_ava
      О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
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      Теги: Газ Киеврада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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