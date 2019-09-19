Выпуск новостей за 12:00: Роспуск Киевсовета. Старт трехсторонних газовых переговоров

В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 12:00 – мэр Киева и глава Киевской ОГА Виталий Кличко просит у парламента распустить Киевсовет. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления перед депутатами городского совета Киева. Трехсторонние газовые переговоры сегодня стартуют в Брюсселе. Украина, Россия и Евросоюз будут договариваться о продлении транзита газа через украинскую территорию

Также в выпуске: Во Львове ветераны АТО сыграли в спектакле, в котором рассказали собственные истории. Глава офиса президента Андрей Богдан судится с журналистами и требует, чтобы журналисты программы "Схемы" опровергли, на его взгляд, ложную информацию о том, что в 2019 и 2018 годах он якобы пересекал белорусскую границу 11 раз. В Киеве террористу грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение.

Источник: 24 канал