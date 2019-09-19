Випуск новин за 12:00: Розпуск Київради. Старт тристоронніх газових перемовин

У випуску новин за 19 вересня станом на 12:00 – мер Києва та голова Київської ОДА Віталій Кличко просить у парламенту розпустити Київраду. Про це він заявив під час сьогоднішнього виступу перед депутатами Київської міської Ради. Тристоронні газові перемовини сьогодні стартують у Брюсселі. Україна, Росія та Євросоюз будуть домовлятися про продовження транзиту газу через українську територію.

Також у випуску: У Львові ветерани АТО зіграли у виставі, у якій розповіли власні історії. Голова офісу президента Андрій Богдан судиться із журналістами і вимагає, аби журналісти програми "Схеми" спростували, на його погляд, неправдиву інформацію про те, що 2019 та 2018 року він нібито перетинав білоруський кордон 11 разів. У Києві терористу загрожує найвища міра покарання – довічне ув'язнення.

Джерело: 24 канал