14:26
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Роспуск Верховной Рады. Реакция РФ на инаугурацию Зеленского

      Выпуск новостей 185 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 20 мая по состоянию на 12:00 – Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. Российские дипломаты не обошли вниманием инаугурацию нового президента Украины и активно обсуждают ее.

      Также в выпуске:

      Инаугурация Зеленского: как реагировали люди возле Рады.

      В центре Харькова ночью подожгли волонтерскую палатку.

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      12537
      Теги: Инаугурация Зеленского Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      сегодня , 14:00 Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      Роман Маселко 11
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 30007
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 524
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сегодня , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 6869
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      4048
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук