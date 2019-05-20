Выпуск новостей за 12:00: Роспуск Верховной Рады. Реакция РФ на инаугурацию Зеленского
Выпуск новостей за 20 мая по состоянию на 12:00 – Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. Российские дипломаты не обошли вниманием инаугурацию нового президента Украины и активно обсуждают ее.
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Источник: 24 канал
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