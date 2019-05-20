Випуск новин за 12:00: Розпуск Верховної Ради. Реакція РФ на інавгурацію Зеленського
Випуск новин за 20 травня станом на 12:00 – Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. Російські дипломати не оминули увагою інавгурацію нового президента України та активно обговорюють її.
Також у випуску:
Інавгурація Зеленського: як реагували люди біля Ради.
У центрі Харкова вночі підпалили волонтерський намет.
Джерело: 24 канал
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