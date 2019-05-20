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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 12:00: Розпуск Верховної Ради. Реакція РФ на інавгурацію Зеленського

      Випуск новин 196 Читать новость на русском

      Випуск новин за 20 травня станом на 12:00 – Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. Російські дипломати не оминули увагою інавгурацію нового президента України та активно обговорюють її.

      Також у випуску:

      Інавгурація Зеленського: як реагували люди біля Ради.

      У центрі Харкова вночі підпалили волонтерський намет.

      blog_ava
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      Теги: Інавгурація Зеленського Новини Росії Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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