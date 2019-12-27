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      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 12:00: Штрафы для авиаперевозчиков. Увольнение Трубы

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 12:00 – Украина впервые оштрафовала авиаперевозчика за незаконный полет над Крымом. Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности Ирину Венедиктову.

      Также в выпуске:

      В Казахстане разбился самолет с сотней человек на борту. Погибших пока не менее 12, еще более 30 человек – ранены.

      Сегодня в апелляционном суде Киева должно состояться судебное заседание по делу беркутовцев. Их обвиняют в расстрелах майдановцев во время Революции Достоинства.

      Столичный апелляционный суд попытался уже второй раз рассмотреть апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко. Он один из трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Но заседание суда перенесли на 8 января.

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      Теги: авиация Роман Труба Выпуск новостей
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