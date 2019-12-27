Випуск новин за 12:00: Штрафи для авіаперевізників. Звільнення Труби

У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – Україна вперше оштрафувала авіаперевізника за незаконний політ над Кримом. Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову.

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У Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту. Загиблих наразі щонайменше 12, ще понад 30 людей – поранені.

Сьогодні в апеляційному суді Києва має відбутись судове засідання у справі беркутівців. Їх звинувачують у розстрілах Майданівців під час Революції Гідності.

Столичний апеляційний суд спробував вже вдруге розглянути апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Він один з трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Але засідання суду перенесли на 8 січня.