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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 12:00: Штрафи для авіаперевізників. Звільнення Труби

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – Україна вперше оштрафувала авіаперевізника за незаконний політ над Кримом. Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову.

      Також у випуску:

      У Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту. Загиблих наразі щонайменше 12, ще понад 30 людей – поранені.

      Сьогодні в апеляційному суді Києва має відбутись судове засідання у справі беркутівців. Їх звинувачують у розстрілах Майданівців під час Революції Гідності.

      Столичний апеляційний суд спробував вже вдруге розглянути апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Він один з трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Але засідання суду перенесли на 8 січня.

      У Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео
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      Теги: авіація Випуск новин Роман Труба
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