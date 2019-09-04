Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на Донбассе. Пресс-конференция руководительницы Минздрава
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 12:00 – четверо украинских военных в течение минувших суток получили ранения на Востоке. Враг интенсивно обстреливает почти всю линию фронта из запрещенных Минском артиллерии и минометов. Новый министр здравоохранения дает первую пресс-конференцию. Зоряна Скалецкая рассказала о планах.
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Источник: 24 канал
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