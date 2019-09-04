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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Прес-конференція очільниці МОЗ

      Випуск новин 14

      У випуску новин за 4 вересня станом на 12:00 – четверо українських військових впродовж минулої доби отримали поранення на Сході. Ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої в Мінську артилерії та мінометів. Новопризначена Міністр охорони здоров'я дає першу прес-конференцію. Зоряна Скалецька розповіла про плани на своїй посаді.

      Також у випуску:

      Обвинувачену у смертельному ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували в колонію.

      Харкову про політв'язнів нагадали залізною інсталяцією – на майдані Конституції розмістили 120 капканів.

      "Доріан" і далі вирує на Багамах та у США, кількість жертв урагану зросла до семи осіб.

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      Теги: Зоряна Скалецька Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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