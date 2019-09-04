Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Прес-конференція очільниці МОЗ
У випуску новин за 4 вересня станом на 12:00 – четверо українських військових впродовж минулої доби отримали поранення на Сході. Ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої в Мінську артилерії та мінометів. Новопризначена Міністр охорони здоров'я дає першу прес-конференцію. Зоряна Скалецька розповіла про плани на своїй посаді.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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