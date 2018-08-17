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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на Донбассе. Приговор Манафорту

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 12:00 на блок-посту неподалеку Горловки пророссийские боевики обстреляли патруль миссии ОБСЕ. Сегодня суд присяжных объявит приговор Полу Манафорту.

Также в выпуске:

Одесситу, который плеснул кислотой в ребенка, должны избрать меру пресечения.

Сенцов не будет просить помилования у Путина.

"Волонтера" Путина Одновол приговорили к условному сроку.

В Южной Америке экстренно садятся самолеты.

Теги: Война на Донбассе Судьи Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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