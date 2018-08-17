Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на Донбассе. Приговор Манафорту

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 12:00 на блок-посту неподалеку Горловки пророссийские боевики обстреляли патруль миссии ОБСЕ. Сегодня суд присяжных объявит приговор Полу Манафорту.

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