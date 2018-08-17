Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на Донбассе. Приговор Манафорту
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 12:00 на блок-посту неподалеку Горловки пророссийские боевики обстреляли патруль миссии ОБСЕ. Сегодня суд присяжных объявит приговор Полу Манафорту.
Также в выпуске:
Одесситу, который плеснул кислотой в ребенка, должны избрать меру пресечения.
Сенцов не будет просить помилования у Путина.
"Волонтера" Путина Одновол приговорили к условному сроку.
В Южной Америке экстренно садятся самолеты.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии