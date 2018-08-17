14:43
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Вирок Манафорту

Випуск новин 49 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 серпня станом на 12:00 – на блок-пості неподалік Горлівки проросійські бойовики обстріляли патруль місії ОБСЄ. Сьогодні суд присяжних оголосить вирок Полу Манафорту.

Також у випуску:

Одеситу, який бризнув кислотою в дитину, мають обрати запобіжний захід.

Сенцов не проситиме помилування у Путіна.

"Волонтерку" Путіна Одновол засудили до умовного терміну.

У Південній Америці екстренно сідають літаки.

Теги: Війна на Донбасі Судді Випуск новин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сьогодні, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
сьогодні, 12:29 Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
58 12706
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні, 13:02 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
5256
Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему
сьогодні, 12:00 Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук