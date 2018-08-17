Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Вирок Манафорту
У випуску новин за 17 серпня станом на 12:00 – на блок-пості неподалік Горлівки проросійські бойовики обстріляли патруль місії ОБСЄ. Сьогодні суд присяжних оголосить вирок Полу Манафорту.
Також у випуску:
Одеситу, який бризнув кислотою в дитину, мають обрати запобіжний захід.
Сенцов не проситиме помилування у Путіна.
"Волонтерку" Путіна Одновол засудили до умовного терміну.
У Південній Америці екстренно сідають літаки.
Джерело: 24 канал
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