Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Е-декларирование для активистов
В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 12:00 – на фронте снова без перемирия, российские войска 38 раз нарушили режим тишины, который должен был воцариться во время Пасхальных праздников. В ВР планируют отсрочить е-декларирование для активистов.
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Источник: 24 Канал
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