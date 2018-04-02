Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Е-декларирование для активистов

В выпуске новостей за 2 апреля состоянию на 12:00 – на фронте снова без перемирия, российские войска 38 раз нарушили режим тишины, который должен был воцариться во время Пасхальных праздников. В ВР планируют отсрочить е-декларирование для активистов.

Также в выпуске: В Украине стартует весенний призыв на военную службу. Во время матча "Мариуполь" – "Динамо" подрались болельщики с правоохранителями. В Мариуполе в ДТП погибли 3 человека.