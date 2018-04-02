Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Е-декларування для активістів

У випуску новин за 2 квітня станом на 12:00 – на фронті знову без перемир'я, російські війська 38 разів порушили режим тиші, який мав запанувати під час Великодніх свят. У ВР планують відтермінувати е-декларування для активістів.

Також у випуску: В Україні стартує весняний призов на військову службу. Під час матчу "Маріуполь" – "Динамо" побилися вболівальники з правоохоронцями. В Маріуполі в ДТП загинуло 3 людини.