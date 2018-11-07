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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Решение Европейского суда относительно ромов

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 12: 00 – на востоке Украины ранен один украинский военный, боевики минувших суток 10 раз открывали огонь по позициям наших защитников. Европейский суд по правам человека вынес решение, что Украина должна оплатить 5 миллионов гривен компенсаций за нарушение прав и свобод ромов.

      Также в выпуске:

      Сегодня будут прощаться с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставят из столицы в ее родной Херсон.

      Под Министерством инфраструктуры собрались перевозчики, они требуют отставки главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

      Андреевскую церковь передали Константинополю, такой законопроект сегодня подписал Президент Петр Порошенко.

      Теги: Война на Донбассе Ромы Европейский суд Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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