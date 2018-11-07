Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Решение Европейского суда относительно ромов

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 12: 00 – на востоке Украины ранен один украинский военный, боевики минувших суток 10 раз открывали огонь по позициям наших защитников. Европейский суд по правам человека вынес решение, что Украина должна оплатить 5 миллионов гривен компенсаций за нарушение прав и свобод ромов.

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