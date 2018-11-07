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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Рішення Європейського суду щодо ромів

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 12:00 – на Сході України поранено одного українського військового, бойовики минудої доби 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Європейський суд з прав людини виніс рішення, що Україна повинна сплатити 5 мільйонів гривень компенсацій за порушення прав і свобод ромів.

      Також у випуску: 

      Сьогодні прощатимутся з Катериною Гандзюк, після проведення необхідних експертиз тіло жінки доставлять зі столиці у її рідний Херсон.

      Під Міністерством інфраструктури зібралися перевізники, вони вимагають відставки голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.

      Андріївську церкву передали Константинополю, такий законопроект сьогодні підписав Президент Петро Порошенко.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Європейський суд Роми
      Джерело: 24 канал
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