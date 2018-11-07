Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Рішення Європейського суду щодо ромів
У випуску новин за 7 листопада станом на 12:00 – на Сході України поранено одного українського військового, бойовики минудої доби 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Європейський суд з прав людини виніс рішення, що Україна повинна сплатити 5 мільйонів гривень компенсацій за порушення прав і свобод ромів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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