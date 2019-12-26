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      Выпуск новостей за 12:00: Смертоносный тайфун на Филиппинах. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 12:00 – по Филиппинам накануне Рождества ударил мощный тайфун Фанфон. Он забрал не менее 16 жизней. Скорость ветра урагана достигла почти 200 километров в час. Беспокойная сутки на передовой, но без потерь. Несмотря на праздники российские наемники не прекращают обстрелы. Вчера оккупанты 12 раз били по позициям наших военных.

      Также в выпуске:

      В Одессе идентифицировали последнюю жертву пожара в колледже – директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.

      Без воды и тепла остались жители трех городов Луганской области. Из-за долгов в начале недели облэнерго прекратило подачу электроэнергии на семь насосных станций Лисичанскводоканала.

      Как проверить, есть ли ваша фамилия в открытом реестре должников
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      Теги: Война на Донбассе Филиппины Стихийный бедствия Выпуск новостей
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