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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Смертоносний тайфун на Філіппінах. Ситуація на фротні

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 12:00 – по Філіппінах напередодні Різдва вдарив потужний тайфун Фанфон. Він забрав щонайменше 16 життів. Швидкість вітру від урагану сягнула майже 200 кілометрів за годину. Неспокійна доба на передовій, але без втрат. Попри свята російські найманці не припиняють обстріли. Учора окупанти 12 разів гатили по позиціях наших військових.

      Також у випуску:

      В Одесі ідентифікували останню жертву пожежі у коледжі – директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.

      Без води та тепла залишились жителі трьох міст на Луганщині. Через борги на початку тижня обленерого припинило подачу електроенергії на сім насосних станцій Лисичанськводоканалу.

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      Теги: Випуск новин Стихійні лиха Філіппіни Війна на Донбасі
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