Выпуск новостей за 12:00: Снижение цены на газ. Наказание для "кнопкодавов"
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 12:00 – Кабинет министров обязал "Нафтогаз" снизить в августе цену на газ для населения на 265 гривен за тысячу кубометров. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты 9-го созыва будут отдавать три зарплаты за "кнопкодавство" в новой Раде.
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Источник: 24 канал
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