Випуск новин за 12:00: Зниження ціни на газ. Покарання для "кнопкодавів"

У випуску новин за 8 серпня станом на 12:00 – Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити в серпні ціну на газ для населення на 265 гривень за тисячу кубометрів. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що народні депутати 9-го скликання віддаватимуть три зарплати за "кнопкодавство" у новій Раді.

Також у випуску:

Сьогодні другий день офіційного візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Президент невдовзі прибуде з Анкари до Стамбула.

За минулу добу окупанти 10 разів обстріляли позиції українських військових майже по всій лінії фронту.

Політичні партії витратили на передвиборчу кампанію майже один мільярд гривень.