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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 12:00: Зниження ціни на газ. Покарання для "кнопкодавів"

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 серпня станом на 12:00 – Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити в серпні ціну на газ для населення на 265 гривень за тисячу кубометрів. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що народні депутати 9-го скликання віддаватимуть три зарплати за "кнопкодавство" у новій Раді.

      Також у випуску:

      Сьогодні другий день офіційного візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Президент невдовзі прибуде з Анкари до Стамбула.

      За минулу добу окупанти 10 разів обстріляли позиції українських військових майже по всій лінії фронту.

      Політичні партії витратили на передвиборчу кампанію майже один мільярд гривень.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Парламентські вибори 2019 Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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