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Выпуск новостей за 12:00: Состояние здоровья Балуха. Взрыв в Китае

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 12:00 – состояние здоровья пленника Кремля Владимира Балуха крайне тяжелое. Сейчас он сидит в общей камере Симферопольского СИЗО с более чем десятью соседями. В Китае в результате взрыва в индустриальном парке 19 человек погибли, еще 12 получили ранения.

Также в выпуске:

Дональд Трамп получил письмо от Ким Чен Ына.

На Донбассе трое наших бойцов ранены, враг 24 раза нарушал тишину.

13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Это его четвертый день рождения в тюремных стенах.

Теги: заложники Украина – Россия Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Китай Жертвы Взрыв
Источник: 24 канал
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