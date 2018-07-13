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Випуск новин за 12:00: Стан здоров'я Балуха. Вибух у Китаї

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 липня станом на 12:00 – стан здоров'я бранця Кремля Володимира Балуха вкрай важкий. Зараз він сидить у загальній камері Сімферополського СІЗО із понад десятьма сусідами. У Китаї внаслідок вибуху в індустріальному парку 19 людей загинуло, ще 12 зазнали поранення.

Також у випуску: 

Дональд Трамп отримав лист від Ким Чен Ина.

На Донбасі троє наших бійців поранені, ворог 24 рази порушував тишу.

13 липня Олегові Сенцову виповнилося 42 роки. Це його четвертий день народження у тюремних стінах.

Теги: Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Випуск новин Вибух Жертви Китай
Джерело: 24 канал
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