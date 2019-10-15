Выпуск новостей за 12:00: Срыв разведения. Признание РФ нарушителем Женевской конвенции

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 12:00 – пророссийские боевики снова срывают разведение сил. Накануне еще раз обстреляли участок разведения возле Золотого-4, на прошлой неделе имитировали готовность развести силы в этой зоне. Но вчера палили там из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. В ООН признали, что Россия нарушила Женевскую конвенцию из-за Крыма.

Также в выпуске: В ДТП на Николаевщине погибли 4 человека, среди них – ребенок. Чем займутся депутаты на этой неделе. Сборная Украины победила Португалию.