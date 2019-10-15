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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 12:00: Срыв разведения. Признание РФ нарушителем Женевской конвенции

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 12:00 – пророссийские боевики снова срывают разведение сил. Накануне еще раз обстреляли участок разведения возле Золотого-4, на прошлой неделе имитировали готовность развести силы в этой зоне. Но вчера палили там из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. В ООН признали, что Россия нарушила Женевскую конвенцию из-за Крыма.

      Также в выпуске:

      В ДТП на Николаевщине погибли 4 человека, среди них – ребенок.

      Чем займутся депутаты на этой неделе.

      Сборная Украины победила Португалию.

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
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      14634
      Теги: Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Выпуск новостей
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