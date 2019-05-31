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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Стенограмма встречи Зеленского. Наводнение на Прикарпатье

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 12:00 – Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателями парламентских фракций, которая состоялась еще 21 мая. Прикарпатье и дальше страдает от стихийной воды. Уже почти неделю Западную Украину не оставляет непогода. На Ивано-Франковщине затопило 53 дома.

      Также в выпуске:

      Новые детали трагедии на львовской шахте "Лесная".

      Государственное бюро расследований и военная прокуратура выясняют причины падения вертолета Ми-8.

      В ДТП попала бригада сотрудников "Укрэнерго", три человека погибли на месте, четвертый скончался в больнице.

      blog_ava
      Курс валют на 31 мая: евро и доллар снова прыгнули вверх
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      Теги: Владимир Зеленский Непогода в Украине Стихийный бедствия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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