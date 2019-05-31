Выпуск новостей за 12:00: Стенограмма встречи Зеленского. Наводнение на Прикарпатье

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 12:00 – Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателями парламентских фракций, которая состоялась еще 21 мая. Прикарпатье и дальше страдает от стихийной воды. Уже почти неделю Западную Украину не оставляет непогода. На Ивано-Франковщине затопило 53 дома.

Также в выпуске: Новые детали трагедии на львовской шахте "Лесная". Государственное бюро расследований и военная прокуратура выясняют причины падения вертолета Ми-8. В ДТП попала бригада сотрудников "Укрэнерго", три человека погибли на месте, четвертый скончался в больнице.

Источник: 24 канал