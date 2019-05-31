Выпуск новостей за 12:00: Стенограмма встречи Зеленского. Наводнение на Прикарпатье
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 12:00 – Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателями парламентских фракций, которая состоялась еще 21 мая. Прикарпатье и дальше страдает от стихийной воды. Уже почти неделю Западную Украину не оставляет непогода. На Ивано-Франковщине затопило 53 дома.
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Источник: 24 канал
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