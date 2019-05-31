Випуск новин за 12:00: Стенограма зустрічі Зеленського з головами фракцій. Повінь на Прикарпатті
У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій, яка відбулася ще 21 травня. Прикарпаття і далі потерпає від стихійної води. Вже майже тиждень Західну Україну не полишає негода. На Івано-Франківщині затопило 53 будинки.
Також у випуску:
Нові деталі трагедії на львівській шахті "Лісова".
Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8.
У ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго", троє людей загинули на місці, четвертий помер у лікарні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі