Випуск новин за 12:00: Стенограма зустрічі Зеленського з головами фракцій. Повінь на Прикарпатті

У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій, яка відбулася ще 21 травня. Прикарпаття і далі потерпає від стихійної води. Вже майже тиждень Західну Україну не полишає негода. На Івано-Франківщині затопило 53 будинки.

Також у випуску: Нові деталі трагедії на львівській шахті "Лісова". Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8. У ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго", троє людей загинули на місці, четвертий помер у лікарні.

Джерело: 24 канал