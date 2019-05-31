12:52
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 12:00: Стенограма зустрічі Зеленського з головами фракцій. Повінь на Прикарпатті

      Випуск новин 7

      У випуску новин за 31 травня станом на 12:00 – Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій, яка відбулася ще 21 травня. Прикарпаття і далі потерпає від стихійної води. Вже майже тиждень Західну Україну не полишає негода. На Івано-Франківщині затопило 53 будинки.

      Також у випуску:

      Нові деталі трагедії на львівській шахті "Лісова".

      Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8. 

      У ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго", троє людей загинули на місці, четвертий помер у лікарні.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 31 травня: весна завершується дощами і грозами
      сьогодні
      3422
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Стихійні лиха Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      сьогодні , 12:00 Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      Дмитро Снєгирьов 207
      Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
      сьогодні , 11:31 Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
      Ірина Буртик 811
      Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 843
      "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      сьогодні , 08:40 "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      Олексій Чибісов 2136
      Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      сьогодні , 05:15 Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      1174
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук