Выпуск новостей за 12:00: Столкновения под Радой. Дело "Гавриловских цыплят"
В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 12:00 – военные ветераны прорвали кордон полиции под Верховной Радой. Владельцу "Гавриловских цыплят" Евгению Сигалу, который устроил незаконный могильник птиц, снизили залог и отпустили.
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Источник: 24 канал
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