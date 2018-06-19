Выпуск новостей за 12:00: Столкновения под Радой. Дело "Гавриловских цыплят"

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 12:00 – военные ветераны прорвали кордон полиции под Верховной Радой. Владельцу "Гавриловских цыплят" Евгению Сигалу, который устроил незаконный могильник птиц, снизили залог и отпустили.

Также в выпуске: Штаб ООС обнародовал очередные доказательства присутствия российских военных на оккупированной территории Донбасса. Ситуация на фронте: 2 защитников ранены, противник стрелял 28 раз. В Госдепе США еще раз подтвердили свою позицию, заявив, что Крым – это Украина. В аннексированном Крыму инициируют переименование полуострова в Тавриду.