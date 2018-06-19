Випуск новин за 12:00: Сутички під Радою. Справа "Гаврилівських курчат"
У випуску новин за 19 червня станом на 12:00 – військові ветерани прорвали кордон поліції під Верховною Радою. Власнику "Гаврилівських курчат" Євгену Сігалу, який облаштував незаконний могильник птахів, знизили заставу та відпустили.
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Джерело: 24 канал
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