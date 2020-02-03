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      Выпуск новостей за 12:00: Страшный пожар в Одессе. Новое наказание для французов

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 12:00 – крупный пожар произошел утром в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек. Во Франции приняли первый в мире закон, который будет наказывать за уничтожение нераспроданных товаров.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Киеве перед Мариинским дворцом.

      В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Нападание произошло во дворе жилого дома, где погибший снимал квартиру вместе с семьей.

      На Донбассе из-за вражеских обстрелов двое военных ранены, еще один – получил контузию.

      Иран предлагал семьям погибших украинцев в катастрофе МАУ по 80 тысяч долларов, но те отказались. Владимир Зеленский заявил, что этой суммы мало, от Ирана потребуют больше.

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      Теги: Новости Франции Пожар Выпуск новостей
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