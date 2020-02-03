13:03
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 12:00: Страшна пожежа в Одесі. Нове покарання для французів

      Випуск новин

      У випуску новин за 3 лютого станом на 12:00 – масштабна пожежа сталася вранці у п’ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей. У Франції ухвалили перший у світі закон, що каратиме за знищення нерозпроданих товарів.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепа Ердогана у Києві перед Маріїнським палацом.

      У Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Напад трапився у дворі житлового будинку, де загиблий винаймав квартиру разом із родиною.

      На Донбасі через ворожі обстріли двоє військових поранені, ще один – отримав контузію.

      Іран пропонував родинам загиблих українців у катастрофі МАУ по 80 тисяч доларів, але ті відмовилися. Володимир Зеленський заявив, що цієї суми замало, від Ірану вимагатимуть більше.

      Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків за студентськими квитками
      сьогодні
      15457
      Теги: Випуск новин Пожежа Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:07 Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки
      Михайло Дубинянський 255
      сьогодні , 11:00 Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?
      Дмитро Литвин 1789
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3385
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1734
      сьогодні , 08:50 Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче
      Іван Примаченко 1717
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук