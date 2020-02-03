Випуск новин за 12:00: Страшна пожежа в Одесі. Нове покарання для французів

У випуску новин за 3 лютого станом на 12:00 – масштабна пожежа сталася вранці у п’ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей. У Франції ухвалили перший у світі закон, що каратиме за знищення нерозпроданих товарів.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепа Ердогана у Києві перед Маріїнським палацом. У Києві застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Напад трапився у дворі житлового будинку, де загиблий винаймав квартиру разом із родиною. На Донбасі через ворожі обстріли двоє військових поранені, ще один – отримав контузію. Іран пропонував родинам загиблих українців у катастрофі МАУ по 80 тисяч доларів, але ті відмовилися. Володимир Зеленський заявив, що цієї суми замало, від Ірану вимагатимуть більше.