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      Выпуск новостей за 12:00: Стрельба на Львовщине. Брифинг Гончарука

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 12:00 – в городе Пустомыты Львовской области неизвестный убил 22-летнюю девушку. Очевидцы сообщили полиции, что в результате стрельбы злоумышленник ранил в голову девушку и мужчину, который пытался ее защитить. Премьер-министр Украины провел срочный брифинг. Алексей Гончарук подчеркнул, что не писал никаких заявлений, и не планирует уходить в отставку.

      Также в выпуске:

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      Теги: Выпуск новостей
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