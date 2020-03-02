Выпуск новостей за 12:00: Стрельба на Львовщине. Брифинг Гончарука

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 12:00 – в городе Пустомыты Львовской области неизвестный убил 22-летнюю девушку. Очевидцы сообщили полиции, что в результате стрельбы злоумышленник ранил в голову девушку и мужчину, который пытался ее защитить. Премьер-министр Украины провел срочный брифинг. Алексей Гончарук подчеркнул, что не писал никаких заявлений, и не планирует уходить в отставку.

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