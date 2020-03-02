Випуск новин за 12:00: Стрілянина на Львівщині. Брифінг Гончарука

У випуску новин за 2 березня станом на 12:00 – у місті Пустомити Львівської області невідомий убив 22-річну дівчину. Очевидці повідомили поліції, що внаслідок стрілянини зловмисник поранив у голову дівчину та чоловіка, який намагався її захистити. Прем'єр-міністр України провів терміновий брифінг. Олексій Гончарук наголосив, що не писав жодних заяв, і не планує йти у відставку.

Також у випуску: На грецькому кордоні за запитом Росії затримали екснардепа Сергія Мельничука. Рада міністрів ЄС збирає нараду через ситуацію з коронавірусом. У Південній Кореї судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу. На Філліппінах озброєний чоловік взяв у заручники 30 людей.