Выпуск новостей за 12:00: Стрельба в Николаеве. Смерть режиссерки
У випуску новин за 7 червня станом на 12:00 – внаслідок перестрілки 39-річний чоловік отримав 5 поранень з травматичної зброї. Інцидент стався на території ринку "Юліана". Величезна втрата для українського кіно. На 84 році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.
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Источник: 24 канал
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