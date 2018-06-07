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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Выпуск новостей за 12:00: Стрельба в Николаеве. Смерть режиссерки

Выпуск новостей 53 Читати новину українською

У випуску новин за 7 червня станом на 12:00 – внаслідок перестрілки 39-річний чоловік отримав 5 поранень з травматичної зброї. Інцидент стався на території ринку "Юліана". Величезна втрата для українського кіно. На 84 році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.

Также в выпуске:

Потери на Донбассе: погибли двое защитников и двое ранены.

Депутаты будут голосовать за аудитора НАБУ.

В Чорнобыле до сих пор горит полтора гектара Рыжего леса.

 

Теги: Новости Украины Кино Потери столкновения Перестрелка в Николаеве Полиция Криминальные новости Новости Николаева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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