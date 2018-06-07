Випуск новин за 12:00: Стрілянина в Миколаєві. Смерть режисерки

У випуску новин за 7 червня станом на 12:00 – внаслідок перестрілки 39-річний чоловік отримав 5 поранень з травматичної зброї. Інцидент стався на території ринку "Юліана". Величезна втрата для українського кіно. На 84 році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.

Також у випуску: Втрати на Донбасі: двоє захисників загинули та двоє поранені. Депутати голосуватимуть за аудитора НАБУ. У Чорнобилі досі горить півтора гектари Рудого лісу.