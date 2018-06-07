15:41
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 12:00: Стрілянина в Миколаєві. Смерть режисерки

Випуск новин 141 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 червня станом на 12:00 – внаслідок перестрілки 39-річний чоловік отримав 5 поранень з травматичної зброї. Інцидент стався на території ринку "Юліана". Величезна втрата для українського кіно. На 84 році життя померла відома режисерка Кіра Муратова.

Також у випуску:

Втрати на Донбасі: двоє захисників загинули та двоє поранені.

Депутати голосуватимуть за аудитора НАБУ.

У Чорнобилі досі горить півтора гектари Рудого лісу.

Теги: Новини України Випуск новин Кримінальні новини Кіно Поліція Новини Миколаєва Стрілянина в Миколаєві Сутички Втрати
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сьогодні, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 221
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 14:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 2523
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 356
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1416
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3692
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук