Выпуск новостей за 12:00 Стрельба в штаб-квартире YouTube. предупреждение ГСЧС
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 12:00 – в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина устроила стрельбу, как только нападающая начала стрелять, сотрудники компании сразу забаррикадировались в своих кабинетах, на месте происшествия женщину нашли мертвой. Спасатели предупреждают, что в Карпатах остается высокой опасность схода лавин.
Также в выпуске:
Суд по делу Бубенчика снова перенесли.
В Харькове погибли 2 человека.
Трамп хочет вывести войска из Сирии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии