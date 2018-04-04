Выпуск новостей за 12:00 Стрельба в штаб-квартире YouTube. предупреждение ГСЧС

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 12:00 – в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина устроила стрельбу, как только нападающая начала стрелять, сотрудники компании сразу забаррикадировались в своих кабинетах, на месте происшествия женщину нашли мертвой. Спасатели предупреждают, что в Карпатах остается высокой опасность схода лавин.

Также в выпуске: Суд по делу Бубенчика снова перенесли. В Харькове погибли 2 человека. Трамп хочет вывести войска из Сирии.