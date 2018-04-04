Випуск новин за 12:00: Стрілянина у штаб-квартирі YouTube. Попередження ДСНС
У випуску новин за 4 квітня станом на 12:00 – у штаб-квартирі YouTube у Каліфорнії жінка влаштувала стрілянину, як тільки нападниця почала стріляти, працівники компанії одразу забарикадувалися у своїх кабінетах, на місці події жінку знайшли мертвою. Рятувальники попереджають, що у Карпатах залишається високою небезпека сходження лавин.
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Джерело: 24 Канал
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