Выпуск новостей за 12:00: Суд над Павлом Грибом. Аномальная жара в Японии

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 12:00 – в России начинается суд над Павлом Грибом, которого обвиняют в подготовке теракта в одной из школ Сочи. Павел находится в российской тюрьме уже почти год. Из-за аномально высокой температуры в Японии погибли более 40 человек, зафиксированы несколько тысяч обращений в больницы.

Также в выпуске: В Житомире будут судить владельца маршрутки, в которой погибли 10 пассажиров. Лучший дворник Львова и его жена вернулись из путешествия по европейским странам. В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.