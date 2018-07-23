Выпуск новостей за 12:00: Суд над Павлом Грибом. Аномальная жара в Японии
В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 12:00 – в России начинается суд над Павлом Грибом, которого обвиняют в подготовке теракта в одной из школ Сочи. Павел находится в российской тюрьме уже почти год. Из-за аномально высокой температуры в Японии погибли более 40 человек, зафиксированы несколько тысяч обращений в больницы.
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Источник: 24 канал
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