Випуск новин за 12:00: Суд над Павлом Грибом. Аномальна спека у Японії
У випуску новин за 23 липня станом на 12:00 – у Росії починається суд над Павлом Грибом, якого звинувачують у підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі. Павло перебуває у російській в'язниці уже майже рік. Через аномально високу температуру у Японії загинули понад 40 людей, зафіксовано кілька тисяч звернень до лікарень.
Також у випуску:
У Житомирі судитимуть власника маршрутки, у якій загинули 10 пасажирів.
Найкращий двірник Львова і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами.
У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.
Джерело: 24 канал
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