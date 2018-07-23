Випуск новин за 12:00: Суд над Павлом Грибом. Аномальна спека у Японії

У випуску новин за 23 липня станом на 12:00 – у Росії починається суд над Павлом Грибом, якого звинувачують у підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі. Павло перебуває у російській в'язниці уже майже рік. Через аномально високу температуру у Японії загинули понад 40 людей, зафіксовано кілька тисяч звернень до лікарень.

Також у випуску: У Житомирі судитимуть власника маршрутки, у якій загинули 10 пасажирів. Найкращий двірник Львова і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами. У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.